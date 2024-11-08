SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'nın Basın Lansmanı Yapıldı

Antalya'da düzenlenecek olan SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'nın basın lansmanı, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Avrupa Atletizm Birliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyona için Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt etkinlikte yer aldı.

Antalya, Sporun Kalbi Olacak

Vali Hulusi Şahin, konuşmasında Antalya'nın sonbahar ve kış aylarında sanat, spor ve festival şehri haline geldiğini belirterek, şampiyonanın önemine vurgu yaptı. "Bu etkinlikler sayesinde Antalya, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl, 40 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılmasını bekliyoruz," dedi.

Türkiye İlk Kez Ev Sahibi Olacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise, ülkenin ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını belirtirken, "Avrupa'nın en önemli atletlerini ve uzun mesafe koşucularını Antalya'da ağırlayacağız. Olimpiyatlarda yarışmış 25-30 sporcunun katılımını bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Kros Parkuru Hazır

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şampiyona için Dokumapark alanında yeni bir kros parkuru oluşturulduğunu ve hazırlıkların hızla sürdüğünü kaydetti. Şampiyonada, 20 yaş altı ve 23 yaş altı kategorileri ile büyük kadın ve erkekler olmak üzere toplam yedi kategoride yarışmalar yapılacak.

Antalya'nın bu önemli spor organizasyonu ile uluslararası alandaki yerini daha da pekiştirmesi hedefleniyor.

Antalya'da gerçekleştirilecek olan SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'nın basın lansmanı Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde yapıldı. Toplantıya, Vali Hulusi Şahin (ortada), Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ (sağ2), Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz (sol2), Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt (solda) ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ulupınar (sağda) katıldı.

Antalya'da gerçekleştirilecek olan SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'nın basın lansmanı Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde yapıldı. Toplantıya, Vali Hulusi Şahin (ortada), Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ (sağ2), Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz (sol2), Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt (solda) ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ulupınar (sağda) katıldı.