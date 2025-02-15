Spor Camiası Yas Tutuyor: Bakan Bak, Serdar Seymen İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Serdar Seymen'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen'in vefatı dolayısıyla resmi bir taziye mesajı yayımladı.

Üzüntü Verici Bir Kaybın Ardından Açıklama

Bakan Bak, taziye mesajında, "Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen'in, Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve burada hayata gözlerini yumduğunu derin bir teessürle öğrendim" şeklinde ifade etti.

Bakan, mesajında ayrıca, "Merhum Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Erkek Hentbol Takımı başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Seymen'in ölümü, spor camiasında büyük üzüntü yarattı ve antrenör kişiliğinin yanı sıra sporculuğu ile de hatırlanacak.