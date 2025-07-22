Spor Güvenliği Çalıştayı Başladı: Hedef Şiddetin Önlenmesi

Spor Güvenliği Çalıştayı, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması hedefiyle başladı. Çalıştayın açılışı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gibi önemli isimler katıldı. 81 ilin emniyet müdürlüğü güvenlik amirleri ve futbol kulüplerinin temsilcileri de bu önemli etkinlikte yer aldı.

Bakan Bak: "Talepleri Değerlendireceğiz"

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'ya dikkat çekerek, yasa çerçevesinde değişikliklerin yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Bak, "Spor bir endüstri ve kuralları iyi okuyup gerekli önlemleri almamız gerekiyor." dedi. Ayrıca, kulüp yöneticilerinin taleplerinin değerlendirileceğini belirtti.

TFF ve Kulüplerin Katkıları

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun güvenliğini artırma çabalarını sürdürdüklerinin altını çizerken, statların güvenliği konusunun öncelik olduğunu belirtti. Hacıosmanoğlu, futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareketlerin anında tespit edilebileceğini vurguladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ise, futbolun ülke için sadece bir spor dalı olmadığını, milyonlarca kişiyi etkileyen bir değer olduğunu ifade etti. Koç, güvenlik sorunlarının çözülmesi için iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çalıştayın Önemi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığındaki çalıştay, 24 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Çalıştayda sporda şiddetin önlenmesi, stadyumların güvenliği ve kulüplerin talepleri masaya yatırılacak.

Toplantı sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak’a A Milli Takım forması hediye edildi. Çalıştayın, sporun ruhunu koruma çabalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan Spor Güvenliği Çalıştayı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan Spor Güvenliği Çalıştayı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya katılarak konuşma yaptı.