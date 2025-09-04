Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketlerde Yeni Mevzuat ve Denetim Semineri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında düzenlenen 'Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri'nde, sektörün kurumsallaşması ve denetim süreçleri masaya yatırıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'nun değerlendirmeleri

Safa Koçoğlu, seminerde yaptığı konuşmada, programın 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun hazırlanmasında uzun yıllar emek vermiş çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Koçoğlu konuşmasında şunları ifade etti: 'Uygulamada karşılaşılan sorunlara hep birlikte çözüm önerilerimiz dile getirilecek, sizlerin de değerli görüşleri alınarak fikir alışverişinde bulunacağız. Yasalar, mevzuatlar düzenleniyor ama süreç içerisinde bu bir araya gelmeler çok önemli. 2017 yılında, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın başladığı ve çeşitli çalıştaylarla da ilerlediği fakat kanunlaşma çalışmalarının biraz zaman aldığı bir süreci hep birlikte görmüş oluyoruz. Kanunun yayınlanmasından sonra yönetmeliği de yayınladık, yönetmeliğimiz de de 3 yılda bir denetimlerin olacağı malumunuz. Denetimlerin nasıl ilerleyeceğini, bakanlık olarak bizlerin neye özen gösterdiğini, sizlerin de nelere dikkat etmesi gerektiğini bu seminerde hep birlikte görmüş olacağız.'

Koçoğlu, kanunla getirilen yenilikleri vurgulayarak, 'En önemlisi kulüpler, dernek statüsünden çıkarılarak kendine özgü tüzel kişi olarak kabul edilmeniz, aynı zamanda artık çifte tescil sisteminin kaldırılmış olması yalnızca bakanlığımız bağlamında tescillerin gerçekleştirilmesi... Şirketleşmenin altyapısı oluşturulmuş, kulüplerimizin mali sürdürülebilirliği için denk bütçe sistemi getirilmiş, bütçe ve harcama ilkeleri belirlenmiş, bu ilkelere aykırı davranışlar için başkan ve yöneticilere hem hukuki hem cezai sorumluluklar yüklenmiştir. Bu da süreçlerin daha dikkatli yönetilmesi açısından önemli.' dedi.

Koçoğlu ayrıca, 'Spor endüstrisinin güçlenmesi bakımından sistemsel düzenlemelerin yapılması ve sahada da bunların uygulanması kıymetli. Kulüplerimizin denk bütçe sistemine uyum sağlamaları ve bunun üzerine inşa edilecek sportif başarıların, yalnızca bugünü değil, ülkemizin ve Türk sporunun geleceğini de şekillendireceğine inanıyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde ve sizlerin kıymetli katkılarıyla; Türk sporuna vizyon kazandıran, sporun kurumsallaşmasını, tesisleşmesini ve yatırımlarla her branşta büyümesini sağlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın mesajı

Veli Ozan Çakır, uzun yıllardır Türk sporunda özel bir kanunun gerekliliğinin çalıştaylarda konuşulduğunu belirterek, 'Bu kanunla hedefe ulaşmış olduk, hepimiz bu mevzuata uymakla yükümlüyüz.' diye konuştu.

Çakır, kanun ve yönetmeliklerin amacının Türk sporunu ileri taşımak ve kulüpleri güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, yönetimsel hataların kulüplere mali ve idari sorunlar getirdiğine işaret etti. 'Kulüplerimizin sürdürülebilir ve hesap verebilir bir yapıda olması, şeffaf, adil verimli bir şekilde yönetilmesi çok önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

Rehberlik ve Denetim Daire Başkanı Kazım Mert Açıkgöz'ün açıklamaları

Kazım Mert Açıkgöz ise, 'Spor kulüplerimizin ve spor anonim şirketlerimizin idari, hukuki ve finansal yapılarının şeffaf, sağlam ve mevzuata uygun olması, geleceğe güvenle bakabilmemiz için oldukça önemlidir.' dedi.

Açıkgöz ayrıca, seminerin temel amacının 'rehberlik esaslı denetim' olduğunu belirterek, 'Eylül ayının ikinci yarısından sonra denetimlere başlamayı planlıyoruz. Denetimler; eksiklikleri görmemizi, süreçleri iyileştirmemizi ve olası riskleri minimize etmemizi sağlayacaktır. Nitekim, denetim sürecine hazırlık da en az denetimin kendisi kadar önemlidir.' ifadelerini kullandı.

Seminere, spor kulüpleri ve anonim şirketlerini temsilen hukuki ve mali iş ve işlemlerden sorumlu kişiler katıldı. Program, öğleden sonraki oturumun ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da bakanlık merkez binada organize ettiği "Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri" düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Daire Başkanı Kazım Mert Açıkgöz, programda konuşma yaptı.