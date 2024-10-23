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Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:15
Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, organizasyonun Inventist Akademi'de yapılacağı belirtildi.

Milli Takım Kadrosu

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlardır:

  • Kaan Altınay
  • Muhammed Oğuz Kağanoğlu
  • Ege Duman
  • Mustafa Sacit Sümer
  • Muhammet Utku Kanbay
  • Sefa Yaman
  • Enes Çelebi
  • Zeliha El
  • Selin Manka
  • Ömür Özcan
  • Melis Pehlivan
  • Selma Cemrehan Azbay
  • Nida Sevgin
  • Elif Berra Önder
  • Neva Parçaoğlu
  • Ceylin Karakaya

Bütün gözlerin çevrileceği bu önemli etkinlikte, milli sporcularımız başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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