Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da
Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, organizasyonun Inventist Akademi'de yapılacağı belirtildi.
Milli Takım Kadrosu
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlardır:
- Kaan Altınay
- Muhammed Oğuz Kağanoğlu
- Ege Duman
- Mustafa Sacit Sümer
- Muhammet Utku Kanbay
- Sefa Yaman
- Enes Çelebi
- Zeliha El
- Selin Manka
- Ömür Özcan
- Melis Pehlivan
- Selma Cemrehan Azbay
- Nida Sevgin
- Elif Berra Önder
- Neva Parçaoğlu
- Ceylin Karakaya
Bütün gözlerin çevrileceği bu önemli etkinlikte, milli sporcularımız başarılar elde etmeyi hedefliyor.