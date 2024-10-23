Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası İstanbul'da

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, organizasyonun Inventist Akademi'de yapılacağı belirtildi.

Milli Takım Kadrosu

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlardır:

Kaan Altınay

Muhammed Oğuz Kağanoğlu

Ege Duman

Mustafa Sacit Sümer

Muhammet Utku Kanbay

Sefa Yaman

Enes Çelebi

Zeliha El

Selin Manka

Ömür Özcan

Melis Pehlivan

Selma Cemrehan Azbay

Nida Sevgin

Elif Berra Önder

Neva Parçaoğlu

Ceylin Karakaya

Bütün gözlerin çevrileceği bu önemli etkinlikte, milli sporcularımız başarılar elde etmeyi hedefliyor.