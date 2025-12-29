DOLAR
Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da: 197 Sporcu Zirve İçin Yarıştı

Samsun'da düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Kupası'nda 197 sporcu, 12 il ve 32 kulüpten katılımla madalya için kıyasıya yarıştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:41
Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da gerçekleştirildi

Samsun, Spor Tırmanış Türkiye Kupasına ev sahipliği yaparak minik ve genç sporcuları ağırladı. Organizasyonda toplam 197 sporcu, en yükseğe tırmanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabaka Detayları

Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalar Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde, lider disiplini üzerinden gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 il ve 32 kulüpten katılan 97 erkek ve 100 kadın sporcu madalya için ter döktü.

Ödül Töreni

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç takdim etti. Aslankoç, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

