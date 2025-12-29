Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da: 197 Sporcu Zirve İçin Yarıştı

Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da gerçekleştirildi

Samsun, Spor Tırmanış Türkiye Kupasına ev sahipliği yaparak minik ve genç sporcuları ağırladı. Organizasyonda toplam 197 sporcu, en yükseğe tırmanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabaka Detayları

Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalar Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde, lider disiplini üzerinden gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 il ve 32 kulüpten katılan 97 erkek ve 100 kadın sporcu madalya için ter döktü.

Ödül Töreni

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç takdim etti. Aslankoç, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

SPOR TIRMANIŞ TÜRKİYE KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPAN SAMSUN’DA, 197 SPORCU EN YÜKSEĞE TIRMANABİLMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.