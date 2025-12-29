Aliağa Petkimspor Beşiktaş'a 75-72 Yenildi — Evinde 4. Kez Mağlubiyet

Aliağa Petkimspor Beşiktaş'a 75-72 Yenildi

Evinde Üst Üste 4. Mağlubiyet

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ligin 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Maça geride başlayan İzmir temsilcisi ilk periyodu 23-18 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan Petkimspor, devreye 41-37 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, final çeyreğine 56-54 avantajla girdi.

Ancak son periyotta skor üstünlüğünü koruyamayan Aliağa Petkimspor, parkeden 75-72 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İzmir ekibi, evinde üst üste oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti.

Başantrenör Özhan Çıvgın maçla ilgili kısa bir açıklama yaparak: "Bütün oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar mücadele ettik. Gelişen bir oyunumuz var, üstüne koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

