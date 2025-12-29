Botaş, Melikgazi Kayseri'yi 93-72 Yendi
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Botaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-72 mağlup etti. Karşılaşma Ankara Arena'da oynandı.
Maç Detayları
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Ozan Gönen, İzel Pehlivan Çakıcı, Furkan Köse
Takım Kadroları ve Skor
BOTAŞ: Kiana Williams (18), Damiris Dantas (20), Sara Bejedi (4), Tuba Poyraz (23), Işılay Eğin (4), Lauren Marie (11), Rana Uçar (5), Ayşegül Günay (6), Selin Gül, İdil Yeniçulha (2)
Melikgazi Kayseri Basket: Alice Kunek (14), Merve Uygül (3), Charli Coller (13), Crystal Dangerfield (14), Merve Arı (2), İdil Türk (11), Christia Williams (5), Feray Dalkılıç (10), Doğa Adıcan
Periyotlar
1. Periyot: 22-18 (Botaş lehine)
2. Periyot: 52-35 (Botaş lehine)
3. Periyot: 79-50 (Botaş lehine)
Devre: 52-35 (Botaş lehine)
