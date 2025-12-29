DOLAR
Botaş, Melikgazi Kayseri'yi 93-72 Yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 93-72 mağlup etti; maç Ankara Arena'da oynandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:25
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Botaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-72 mağlup etti. Karşılaşma Ankara Arena'da oynandı.

Maç Detayları

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Ozan Gönen, İzel Pehlivan Çakıcı, Furkan Köse

Takım Kadroları ve Skor

BOTAŞ: Kiana Williams (18), Damiris Dantas (20), Sara Bejedi (4), Tuba Poyraz (23), Işılay Eğin (4), Lauren Marie (11), Rana Uçar (5), Ayşegül Günay (6), Selin Gül, İdil Yeniçulha (2)

Melikgazi Kayseri Basket: Alice Kunek (14), Merve Uygül (3), Charli Coller (13), Crystal Dangerfield (14), Merve Arı (2), İdil Türk (11), Christia Williams (5), Feray Dalkılıç (10), Doğa Adıcan

Periyotlar

1. Periyot: 22-18 (Botaş lehine)

2. Periyot: 52-35 (Botaş lehine)

3. Periyot: 79-50 (Botaş lehine)

Devre: 52-35 (Botaş lehine)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

