Fatih Karagümrük'ün Yeni Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Stanojevic'in takımın başına getirildiği duyuruldu.

İmza töreni

İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyeri

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Göreve başlangıç

52 yaşındaki teknik adam bugün takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Kulüp açıklamasında Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin denilerek başarı dilendi.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK DİREKTÖR ALEKSANDAR STANOJEVİC, TAKIMIN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI