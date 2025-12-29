Samsunspor'lu Metin Mert Varol U15'te Türkiye Rekoru Kırdı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Okçuluk Takımı sporcusu Metin Mert Varol, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ASES U15 (09–14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi.

Şampiyonada takım ve bireysel başarılar

Şampiyona kapsamında Samsunspor Okçuluk Takımı sporcuları önemli dereceler elde etti. Makaralı Yay U15 Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği, Makaralı Yay U15 Erkek Takım kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü kazanıldı.

Varol'dan rekor performans

Öne çıkan sporcu Metin Mert Varol, sıralama atışlarında 300 ve 296 olmak üzere toplam 596 puan, eleme atışlarında ise 150 tam puan atarak hem sıralama hem de eleme atışlarında Türkiye rekoru kırdı.

Kulüp açıklaması

Samsunspor Okçuluk Takımı olarak, sporcumuzu ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyoruz.

