DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Samsunspor'lu Metin Mert Varol U15'te Türkiye Rekoru Kırdı

Metin Mert Varol, ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonası'nda sıralama atışlarında 596, eleme atışlarında 150 puanla Türkiye rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:20
Samsunspor'lu Metin Mert Varol U15'te Türkiye Rekoru Kırdı

Samsunspor'lu Metin Mert Varol U15'te Türkiye Rekoru Kırdı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Okçuluk Takımı sporcusu Metin Mert Varol, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ASES U15 (09–14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi.

Şampiyonada takım ve bireysel başarılar

Şampiyona kapsamında Samsunspor Okçuluk Takımı sporcuları önemli dereceler elde etti. Makaralı Yay U15 Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği, Makaralı Yay U15 Erkek Takım kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü kazanıldı.

Varol'dan rekor performans

Öne çıkan sporcu Metin Mert Varol, sıralama atışlarında 300 ve 296 olmak üzere toplam 596 puan, eleme atışlarında ise 150 tam puan atarak hem sıralama hem de eleme atışlarında Türkiye rekoru kırdı.

Kulüp açıklaması

Samsunspor Okçuluk Takımı olarak, sporcumuzu ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyoruz.

SAMSUNSPOR OKÇULUK TAKIMI SPORCUSU METİN MERT VAROL, SIRALAMA ATIŞLARINDA 300 VE 296 OLMAK ÜZERE...

SAMSUNSPOR OKÇULUK TAKIMI SPORCUSU METİN MERT VAROL, SIRALAMA ATIŞLARINDA 300 VE 296 OLMAK ÜZERE TOPLAM 596 PUAN, ELEME ATIŞLARINDA İSE 150 TAM PUAN ATARAK HEM SIRALAMA HEM DE ELEME ATIŞLARINDA TÜRKİYE REKORU KIRDI.

SAMSUNSPOR OKÇULUK TAKIMI SPORCUSU METİN MERT VAROL, SIRALAMA ATIŞLARINDA 300 VE 296 OLMAK ÜZERE...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Tırmanış Türkiye Kupası Samsun'da: 197 Sporcu Zirve İçin Yarıştı
2
Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 1-5 İstanbulspor — İstanbulspor Hatay'da Farklı Kazandı
3
Samsunspor'lu Metin Mert Varol U15'te Türkiye Rekoru Kırdı
4
Erzurumspor FK Topbaşı 3 Ocak’ta
5
Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol 3-0'la Margenç'i Yendi
6
Volkan Barbaros'tan Ağrı Kadın FK'ya Maddi Destek
7
Çayırovalı Sporculardan 2025'te 354 Madalya ve 14 Kupa

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı