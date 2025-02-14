Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Cucine Lube'ye Yenildi

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Şok Yenilgi

Spor Toto, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında, İtalya'nın Cucine Lube takımına karşı deplasmanda 3-0 gibi farklı bir sonuçla kaybetti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Civitanova kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Spor Toto, rakibi karşısında 25-21, 25-17 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu.

Rövanş Maçı Bilgisi

İlk maçta alınan bu sonuç, Spor Toto'yu zorlu bir duruma soktu. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 25 Şubat tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanacak.