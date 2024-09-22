Spor Toto EHF Avrupa Kupası'na Veda Etti

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası Dört Yolda

Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndaki yolculuğuna son verdi. Hırvatistan temsilcisi RK Porec ile oynadığı ikinci maçta 29-26 mağlup olan Spor Toto, ilk maçta da 32-26'lık skorla kaybetmişti.

Maç Detayları

Hırvatistan'ın Porec şehrindeki Veli Joze Salonu'nda gerçekleştirilen rövanş mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi takım 16-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlük sağlayamayan Spor Toto, maç sonunda 29-26'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı.

İlk turda oynanan bu iki maç sonrası Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası organizasyonuna veda etti.