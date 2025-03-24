Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 Yenerek Zaferle Ayrıldı

Hentbol: Erkekler Süper Lig'de Dram Gerilim

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleşen bu heyecan dolu mücadele, Spor Toto'nun 33-30'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

İlk Yarıda İzmir Üstündü

Karşılaşmanın ilk yarısı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 15-14'lük üstünlüğü ile sona erdi. Mücadele boyunca her iki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı ve çekişmeli anlar yaşandı.

Son Anlarda Gelen Galibiyet

Spor Toto, son dakikalarda yakaladığı momentumla maçı 33-30 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımın ligdeki hedefleri açısından büyük bir değer taşıyor.