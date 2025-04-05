Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi Play-Off İlk Maçında Altekma'yı Geçti

Spor Toto, Altekma Karşısında Önemli Bir Zafer Kazandı
SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında, Spor Toto, evinde Altekma'yı 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.
Maçın ardından seride taraflar arasındaki ikinci karşılaşma, 8 Nisan Salı günü yapılacak. Bu mücadele, iki galibiyete ulaşan tarafın 5/6.'lık maçlarına katılma şansını artıracak.
İlk maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Spor Toto, bir sonraki karşılaşmada da aynı disiplinle oynayarak seriyi 2-0 yapmayı hedefliyor.