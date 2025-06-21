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Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da 1500 sporcu ile başladı. Şampiyona 15 Ekim'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 19:01
Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Kütahya'da Başladı

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da Başladı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başladı. Bu önemli organizasyona 66 ilden 1500’ün üzerinde sporcu ve antrenör katılıyor.

Vali Yardımcısının Açıklamaları

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sporculara başarılar dileyen Ovalı, şunları ifade etti:

"Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Buradan belki de geleceğin olimpiyat, dünya şampiyonları çıkacaktır. İnşallah bu şampiyona sporcularımızın kariyerleri için güzel sonuçlanır. Buraya katılan herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un Mesajı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kütahya'da gerçekleştirilen bu güzel organizasyonun kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. Huysuz, sporun kardeşlik olduğuna dikkat çekerek:

"Geleceğimiz olan gençlerimiz bizim için çok kıymetli. 2032, 2036’da yapılacak olimpiyatlara katılacak yaş grupları bugün burada. Sporcularımız iki hafta sonra Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil edecek. Daha sonra Balkan Şampiyonası ve asıl hedef 2032 olimpiyatlarına bir yol çizecekler. Bu bağlamda sporcularımıza başarılar diliyorum. Bayrağımızı her yerde dalgalandıracaklarına, İstiklal Marşı’mızı okutacaklarına inancımız tamdır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nin Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise, spor şehri Kütahya’da böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ayrıca herkesi mücadeleleri izlemeye davet etti.

Açılışta Kütahya Halk Oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından organizasyon, müsabakalarla devam etti. Şampiyonanın
yarın sona ereceği belirtildi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da...

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 66 ilden 1500’ün üzerinde sporcu ve antrenör katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da...

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 66 ilden 1500’ün üzerinde sporcu ve antrenör katılıyor.

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