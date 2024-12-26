Sporting Lizbon'da Joao Pereira Dönemi Sona Erdi

Portekiz futbolunun köklü takımlarından Sporting Lizbon, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Pereira'nın görevine son vererek, onun yerine Rui Borges'i atadığını açıkladı.

Pereira'nın Görev Süreci

Joao Pereira, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ruben Amorim'in Manchester United ile anlaşmasının ardından takımın başına geçmişti. Ancak Pereira, yeşil-beyazlıları beklenen başarıya taşımakta zorlandı.

İstatistikler

Pereira yönetimindeki Sporting Lizbon, tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta sadece 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Bu performans, kulüp yönetimi tarafından yetersiz bulundu ve böylece teknik değişiklik kararı alındı.

Yeni teknik direktör Rui Borges'in, ekibi hedeflerine ulaştırması bekleniyor.