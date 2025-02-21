Squash Branşı Türkiye Badminton Federasyonu'na Bağlandı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından yürütülen squash branşının, Gençlik ve Spor Bakanlığı tensipleriyle Türkiye Badminton Federasyonu'na bağlandığı duyuruldu.

Federasyondan Açıklama

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın tensipleri ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşleriyle, federasyonumuz bünyesinde yer alan squash branşı, Türkiye Badminton Federasyonu'na bağlanmıştır. Gelişimini titizlikle yürüttüğümüz branşımızın bu büyüme serüveninde bizlerle birlikte yoğun emek sarf eden, branşımıza gönül vermiş tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki, squash sporu ülkemiz adına nice başarılar kazanmaya Türkiye Badminton Federasyonu çatısı altında devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Squash Nedir?

Kökeni 1500'lü yılların Fransa'sına dayanan squash, insanların eğlence amacıyla duvara top çarptırmasıyla başlamıştır. Squash, raket ve topla iki oyuncu (çiftlerde dört oyuncu) tarafından oynanan bir tür raket sporudur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan squash, düzenleyici kuruluşu olan Dünya Squash Federasyonu (WSF) üyesi 100'ü aşkın ülkeye sahiptir.

Oynandığı saha bir tarafı açık, üstü kapalı bir küpü andırmakta olup, normal bir tenis sahasından daha küçüktür. Zemin parke, duvarlar ise özel alçı veya tahtadandır. Giysi ve raket bakımından tenise benzeyen squashın topu, tenis topundan daha küçük boyutlardadır ve kauçuktan yapılmaktadır. Maçlar genellikle 5 set üzerinden oynanmakta ve setler arasında 90 saniye ara verilmektedir.