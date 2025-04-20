St. Petersburg'da 7. Etnospor Forumu: İletişim Paneli Dikkat Çekti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'nda, geleneksel sporların geleceği üzerine bir iletişim paneli gerçekleştirildi. Forum kapsamında, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 'Geleneksel Sporların İhyası' parolasıyla düzenlendi ve 75 ülkeden katılımcılara ev sahipliği yaptı.

TRT'den Etnospor Vurgusu

İletişim panelinde söz alan TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT'nin etnosporu sürekli olarak takip ettiğini belirtti. Varol, "Etnosporu tanıtmak ve geliştirmek için farklı araçlar kullanıyor, dijital projelerle yayınlarımızı geliştiriyoruz," şeklinde konuştu.

Geleneksel sporların tarihi, milleti ve geçmişi yansıtan köklü etkinlikler olduğuna dikkat çeken Varol, "Etnospor, bizim için önemli açılımlar sağladı. Etnospor festivalleri ve etkinliklerinin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olduk. Bu müsabakaları yayınlıyoruz, kültürel değerlerimizi programlarımızla ve belgesellerimizle işliyoruz," dedi.

TRT'nin uluslararası alandaki yayınlarının önemini de vurgulayan Varol, "Unutulan geçmişimizi tekrar popüler hale getirmek zordur. Türk dizilerimiz şu an 150'den fazla ülkede yayınlanıyor," ifadelerini kullandı.

Kültürel Hayatın Sürdürülebilirliği

Moskova Devlet Üniversitesi'nden Anna Belikova, etnosporun kültürel çeşitliliği koruma yolunda önemli bir role sahip olduğuna değindi. Belikova, sporların tarihini bilmenin kritik olduğunu ve bunun daha doğru iletişim stratejileri oluşturulmasına yardımcı olacağını belirtti.

5. Dünya Göçebe Oyunları Danışmanı Madi Manatbek, Kazakistan'da gerçekleştirilen organizasyonun başarılı geçtiğini, sosyal medyanın geleneksel sporların tanıtımındaki öneminin arttığını vurguladı. Geleneksel okçuluğun Kazakistan'daki popülaritesinin arttığını ve okullarda kayıtların dolduğunu ifade etti.

Hırvatistan Geleneksel Spor ve Oyunları Dernek Başkanı Milivoj Pacenti, dijital ortamın iletişimdeki önemine vurgu yaparak, sosyal medyanın geleneksel sporların birliği için büyük bir güç olduğuna inandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir de iletişim paneline katıldı. Bugün sona erecek olan 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporların geleceğine yönelik önemli tartışmalara ev sahipliği yaparak, bu alandaki stratejileri masaya yatırmaya devam ediyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'nda iletişim paneli düzenlendi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde devam ederken Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt (solda) moderatörlüğünde yapılan iletişim paneline TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol (sol 2), Moskova Devlet Üniversitesinin Kıdemli Öğretim Görevlisi Anna Belikova (ortada), 5. Dünya Göçebe Oyunları Danışmanı Madi Manatbek (sağ 2) ve Hırvatistan Geleneksel Spor ve Oyunları Dernek Başkanı Milivoj Pacenti (sağda) katıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'nda iletişim paneli düzenlendi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde devam ederken Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt (solda) moderatörlüğünde yapılan iletişim paneline TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol (sol 2), Moskova Devlet Üniversitesinin Kıdemli Öğretim Görevlisi Anna Belikova (ortada), 5. Dünya Göçebe Oyunları Danışmanı Madi Manatbek (sağ 2) ve Hırvatistan Geleneksel Spor ve Oyunları Dernek Başkanı Milivoj Pacenti (sağda) katıldı.