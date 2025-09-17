Stefan Savic, Trabzonspor'da sezona güçlü başladı

Savic, sakatlıkların ardından Trabzonspor'da sezona iyi başladı; ilk 5 maçta 90'ar dakika oynadı, 1 gol attı ve kaptan olarak sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:37
Sağlam dönüş: 5 maç, 450 dakika, 1 gol ve kaptanlık

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı.

Bu sezon tüm maçların tamamında sahada kaldı: Geçen sezon ligde 4 ayrı sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon savunmanın değişmez ismi oldu. Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, 5 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 450 dakika görev yaptı.

İlk golünü attı: Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ilk 5 haftada 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Karadeniz ekibinin ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü kaydetti.

Kaptanlığa getirildi: Kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kaptanlık görevine de getirilen oyuncular arasında yer alan Savic, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı olarak ilk kez sahaya çıktı.

