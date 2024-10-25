Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına Seçildi

Cimnastik Dünyasında Önemli Bir Başarı
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, önemli bir uluslararası başarıya imza atarak Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçildi.
85. FIG Genel Kurulu Katar'da Gerçekleşti
TCF'den gelen bilgilere göre, 85. FIG Genel Kurulu Katar'da toplandı. Bu önemli toplantıda, FIG Başkanı olarak Japon Morinari Watanabe yeniden göreve getirildi.
Aynı toplantıda Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına ikinci kez seçilerek, cimnastik alanındaki liderliğini pekiştirdi.