DOLAR
34,28 -0,11%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.009,45 0,02%
BITCOIN
2.334.236,12 0,18%

Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına Seçildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:16
Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına Seçildi

Cimnastik Dünyasında Önemli Bir Başarı

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, önemli bir uluslararası başarıya imza atarak Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçildi.

85. FIG Genel Kurulu Katar'da Gerçekleşti

TCF'den gelen bilgilere göre, 85. FIG Genel Kurulu Katar'da toplandı. Bu önemli toplantıda, FIG Başkanı olarak Japon Morinari Watanabe yeniden göreve getirildi.

Aynı toplantıda Suat Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına ikinci kez seçilerek, cimnastik alanındaki liderliğini pekiştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saliha Tama, Dünya Triatlon Birliği Kadınlar Komitesi Üyesi Oldu
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
3
Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Devam Ettiriyor
4
MeeTürkItaly Paneli İtalya Başkonsolosluğu'nda Gerçekleşti
5
Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları İzmir'de Başlıyor
6
Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
7
Arda Güler Hakkında El Clasico Öncesi Değerlendirmeler

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu