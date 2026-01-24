Sultanlar Ligi Derbisi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Dynavit
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.
Maç Sonucu ve Setler
Karşılaşmanın set skorları: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22. Maç süresi toplam 105 dakika olarak kaydedildi (set süreleri: 21, 32, 24, 28 dakika).
Maç Bilgileri
Stat: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Kadrolar
Fenerbahçe Medicana: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio
