Sultanlar Ligi Derbisi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Dynavit

Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta derbisinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. Maçın detayları, set skorları ve kadrolar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:08
Sultanlar Ligi Derbisi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Dynavit

Sultanlar Ligi Derbisi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Dynavit

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

Maç Sonucu ve Setler

Karşılaşmanın set skorları: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22. Maç süresi toplam 105 dakika olarak kaydedildi (set süreleri: 21, 32, 24, 28 dakika).

Maç Bilgileri

Stat: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Kadrolar

Fenerbahçe Medicana: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 18. HAFTASINDAKİ DERBİ MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE MEDİCANA, ECZACIBAŞI...

VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 18. HAFTASINDAKİ DERBİ MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE MEDİCANA, ECZACIBAŞI DYNAVİT'İ 12-25, 23-25, 25-18 VE 22-25’LİK SKORLARLA MAĞLUP ETTİ.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 18. HAFTASINDAKİ DERBİ MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE MEDİCANA, ECZACIBAŞI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanlar Ligi Derbisi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Dynavit
2
Uğur Uçar: "Hep play-off potasında olacağız" — Pendikspor şampiyonluk peşinde
3
Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İkinci yarıda disiplinle Pendikspor deplasmanını kazandık
4
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı İstanbul’a Getiriyor
5
Bursaspor Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı
6
Okan Buruk, Galatasaray Taraftarına 3’lü Çektirdi
7
Barış Alper Yılmaz cezalı: Kayserispor maçında yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları