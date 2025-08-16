DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Sungur'un Trendyol Süper Lig Planı: Gençlerbirliği'ni 3 Yılda Gedikli Kulüp Yapmak

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'e dönüşün ardından kulübü 3 yılda 'Süper Lig'in gediklisi' haline getirme hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:13
Sungur'un Trendyol Süper Lig Planı: Gençlerbirliği'ni 3 Yılda Gedikli Kulüp Yapmak

Sungur'un hedefi: Gençlerbirliği'ni 3 yılda Süper Lig'in gediklisi yapmak

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lige 4 yıl aradan sonra dönüşün önemine dikkat çekerek, kulübü üç yıl içinde yeniden ligin sürekli takımlarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Başkanın mesajı

Sungur, yaptığı yazılı açıklamada uzun aranın ardından taraftarla buluşacaklarını belirterek şunları kaydetti: "Süper Lig'de evimizde oynadığımız son maçın üzerinden 4 yıl geçmiş. Elbette insan ömründe de 102 yıllık kulübün tarihinde de 4 yıl kısa bir süre. Ama Gençlerbirliği'ni yakından takip edenler bu 4 yılın bizim için çok uzun bir süre gibi yaşandığının farkında. Süper Lig’e döndük. Yaşamak için Süper Lig'e dönmek zorundaydık. Şimdi de önümüzde çok önemli 3 sene var. Başkan olarak hedefim, bu 3 senede Gençlerbirliği’ni tıpkı eskiden olduğu gibi Süper Lig’in gediklisi kulüp haline getirmek, keşfeden, yetiştiren bir Gençlerbirliği'ni yeniden kurmak."

Transfer stratejisi ve kadro planı

Sungur, önceliklerinin bu sezon A takımı olduğunu vurguladı ve transferlerde temkinli ilerlediklerini belirtti. Başkanın ifadeleri şöyle: "Temkinli hareket ediyoruz. Geçen senelerde istikrarlı biçimde süre almış oyuncuları kattık takıma. Bugün Adama Traore geliyor. Ayağının tozuyla yarın sahaya bile çıkabilir. Tecrübeli, ülkesinin milli takımında oynamış, üst düzey turnuvalarda sahaya çıkmış bir isim. Böylece kanatları tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta 2 transferimiz daha olacak. Geç kaldık, eksiklerimiz var diye endişelenmeye gerek yok. Futbol dinamik süreç. Transfer sırf transfer yapmak için gerçekleştirilmiyor. Şimdiye kadar aldığımızın iki katı oyuncu alırdık, sonra işimiz tamamen şansa kalırdı. Elbette futbolda şans faktörü var ama eğer oyuncularınız iyiyse şansınız da çoğalır. İmkanları sonuna kadar zorlayarak kadromuza en iyilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda taraftarımızdan sabırla hareket etmelerini bekliyorum, futbolda paniğe yer yok."

Taraftara davet

Sungur, yarın akşam oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşması için Ankaralıları ve taraftarı Eryaman Stadyumu'na çağırdı: "Sahada futbolcularımız, tribünde taraftarımız, Gençlerbirliği'ne yakışan bir akşam olacağından eminim."

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi Malcolm Cazalon ve Josh Roberts'i Kadrosuna Kattı
2
Keçiörengücü-İstanbulspor 0-0 | Sedat Ağçay ve Mustafa Alper Avcı'nın Değerlendirmeleri
3
Kocaelispor 0-0 Samsunspor — İlk Yarıda Kurtarışlar ve Kırmızı Kart
4
Çorum FK Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Trendyol 1. Lig
5
Süleyman Seba Heykeli Beşiktaş Müzesi'nde Yerini Aldı
6
Trendyol 1. Lig: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor
7
Samsunspor, Kocaelispor Deplasmanında 3 Puan Peşinde

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar