Sungurlu Belediyespor, Voleybolda Şampiyonluk İle 1. Lig'e Yükseldi

Sungurlu Belediyespor Şampiyonlukla 1. Lig'e Yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0 mağlup eden Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak 1. Lig'e yükseldi.

Büyük Bir Mücadele

Maç, Yenikent Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda gerçekleşti. Rakibini rahat bir skorla yenen Sungurlu Belediyespor, böylece 2. Lig'de şampiyon olup yükselme hak kazandı. Maçın ardından oyuncular büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

1. Lig'e Yükselene İki Takım

Finallerde, gruptaki bir diğer takım olan Adana Akkapı MİTAL Oluşum da Denizli Civildir'i yenerken, 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Şampiyonluğun Töreni

Karşılaşmanın ardından yapılan ödül töreninde, takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Takım kaptanı Selçuk Kılınç, şampiyonluk kupasını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başantrenör Mustafa Özdemir ve Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu'na teslim etti.

Başkan Dere'den Açıklama

Başkan Muhsin Dere, 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu dile getirirken, "Sungurlu olarak grup maçlarını lider tamamladık. Final grubunda da son maçımızı 3-0 kazandık. Söz verdiğimiz gibi Sungurlumuzu voleybolda 1. Lig'e taşımış olduk," dedi.

Başantrenör Özdemir'in Duyguları

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ise elde edilen başarı için teşekkürlerini iletti. Başantrenör Mustafa Özdemir, "Zorlu bir süreçten geçtik ama bugün çok mutluyuz. 7 aydır bu takım üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. Şampiyonluk bizim için çok değerli," dedi.

AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.