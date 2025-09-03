Süper Lig: 1. ve 3. Hafta Ertelenen Maçların Tarihleri Belli Oldu

Süper Lig'de 1. ve 3. hafta ertelenen maçların takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüpler nedeniyle ertelenen maçların programı netlik kazandı.

Belirlenen maçlar ve tarihler

Ligin ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir karşılaşmaları ve 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Sezonun ilk haftasında oynanması gereken Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Tarihi daha sonra açıklanacak maçlar

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.