Süper Lig 14. Haftası Başlıyor: Antalyaspor Sivasspor'u Ağırlıyor

14. Hafta Maçlarıyla Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, yarın Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor arasında yapılacak olan açılış maçıyla başlıyor. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

14. Hafta Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, ligdeki bu hafta oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle:

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor - Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor - TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir - Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor - Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK (Ülker)

Haydi futbol severler, takımlarınıza destek vermek için stadyumlara ve ekran başına geçin!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.