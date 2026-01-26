Süper Lig 19. Hafta: Galatasaray Lider, Fenerbahçe 3 Puan Geride

Süper Lig 19. haftasında Galatasaray liderliğini korudu; Fenerbahçe ile arasındaki fark 3 puana çıktı. Trabzonspor kazandı, Beşiktaş Eyüpspor ile berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:19
Süper Lig 19. Hafta Özeti

Haftanın kilit gelişmeleri

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, bugün oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Haftanın ana başlıkları arasında liderlik yarışı ve zirve mücadelesi öne çıktı.

Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve takipçisi Trabzonspor, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak sahadan puanla ayrıldı.

Puan durumu

19. haftayı Galatasaray 46 puan ile lider tamamladı. Fenerbahçe 43, Trabzonspor ise 41 puanda yer aldı. Böylece Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı yeniden 3e yükselmiş oldu.

19. hafta maç sonuçları

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

Kayserispor - Başakşehir: 0-3

Samsunspor - Kocaelispor: 0-0

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 1-1

Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe - Göztepe: 1-1

Eyüpspor - Beşiktaş: 2-2

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

