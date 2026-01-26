Süper Lig 19. Hafta: Galatasaray Lider, Fenerbahçe 3 Puan Geride

Süper Lig 19. Hafta Özeti

Haftanın kilit gelişmeleri

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, bugün oynanan Eyüpspor - Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Haftanın ana başlıkları arasında liderlik yarışı ve zirve mücadelesi öne çıktı.

Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve takipçisi Trabzonspor, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak sahadan puanla ayrıldı.

Puan durumu

19. haftayı Galatasaray 46 puan ile lider tamamladı. Fenerbahçe 43, Trabzonspor ise 41 puanda yer aldı. Böylece Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı yeniden 3e yükselmiş oldu.

19. hafta maç sonuçları

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1

Kayserispor - Başakşehir: 0-3

Samsunspor - Kocaelispor: 0-0

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 1-1

Antalyaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe - Göztepe: 1-1

Eyüpspor - Beşiktaş: 2-2

