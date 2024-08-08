Süper Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig Sezonu İlk Haftası Hakem Atamaları
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun başlangıcında, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan hakemler açıklandı. İlk hafta maçlarında görev alacak hakemler aşağıda yer alıyor.
1. Hafta Maç Programı
Yarın:
- 21.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi:
- 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük
- 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar:
- 19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
- 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
- 21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi:
- 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
- 21.00 Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Bu sezon takımlar ve hakemler için zorlu bir mücadele olacak. Futbolseverler, karşılaşmaların sonucunu merakla bekliyor.