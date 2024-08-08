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Süper Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Hakemleri Açıklandı

Yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:04
Süper Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig Sezonu İlk Haftası Hakem Atamaları

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun başlangıcında, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan hakemler açıklandı. İlk hafta maçlarında görev alacak hakemler aşağıda yer alıyor.

1. Hafta Maç Programı

Yarın:

  • 21.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi:

  • 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • 21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük
  • 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar:

  • 19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
  • 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
  • 21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

12 Ağustos Pazartesi:

  • 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
  • 21.00 Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

Bu sezon takımlar ve hakemler için zorlu bir mücadele olacak. Futbolseverler, karşılaşmaların sonucunu merakla bekliyor.

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