Süper Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig Sezonu İlk Haftası Hakem Atamaları

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun başlangıcında, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan hakemler açıklandı. İlk hafta maçlarında görev alacak hakemler aşağıda yer alıyor.

1. Hafta Maç Programı

Yarın:

21.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu 21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük

Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır 21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu 21.00 Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

Bu sezon takımlar ve hakemler için zorlu bir mücadele olacak. Futbolseverler, karşılaşmaların sonucunu merakla bekliyor.