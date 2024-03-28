Süper Lig 33. hafta maç programı açıklandı: İşte bu haftanın maç programı

Galatasaray liderliğini sürdürmek için Pendikspor'u konuk edecek, Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında zorlu bir maç oynayacak. Beşiktaş MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşırken, Trabzonspor Kayserispor'a konuk olacak.