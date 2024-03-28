Süper Lig 33. hafta maç programı açıklandı: İşte bu haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını açıkladı. Lider Galatasaray, evinde Pendikspor'u ağırlarken, diğer büyük takımlar da kritik müsabakalara çıkacak.
İşte 33. haftanın maç programı:
19 Nisan 2024 Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
20 Nisan 2024 Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
21 Nisan 2024 Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor
22 Nisan 2024 Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe
Futbolseverler, bu hafta kıyasıya rekabet ve heyecana tanıklık edecek. Galatasaray'ın liderlik mücadelesi, Fenerbahçe'nin deplasman sınavı ve Beşiktaş'ın Ankaragücü karşılaşması gibi önemli maçlar, Süper Lig'in 33. haftasını heyecan dolu kılacak.