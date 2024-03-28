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Süper Lig 33. hafta maç programı açıklandı: İşte bu haftanın maç programı

Galatasaray liderliğini sürdürmek için Pendikspor'u konuk edecek, Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında zorlu bir maç oynayacak. Beşiktaş MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşırken, Trabzonspor Kayserispor'a konuk olacak.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 21:09
Süper Lig 33. hafta maç programı açıklandı: İşte bu haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını açıkladı. Lider Galatasaray, evinde Pendikspor'u ağırlarken, diğer büyük takımlar da kritik müsabakalara çıkacak.

İşte 33. haftanın maç programı:

19 Nisan 2024 Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan 2024 Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan 2024 Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

16.00 Antalyaspor - Hatayaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Pendikspor

22 Nisan 2024 Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe

Futbolseverler, bu hafta kıyasıya rekabet ve heyecana tanıklık edecek. Galatasaray'ın liderlik mücadelesi, Fenerbahçe'nin deplasman sınavı ve Beşiktaş'ın Ankaragücü karşılaşması gibi önemli maçlar, Süper Lig'in 33. haftasını heyecan dolu kılacak.

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