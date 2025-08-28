DOLAR
Süper Lig 4. Hafta Başlıyor: Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor Açılışı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta yarın başlıyor; açılışta Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. TFF maç programını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 08:45
Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı maç programı

Yarın
21.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Kocaelispor - Zecorner Kayserispor (Kocaeli)
21.30 Hesap.com Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar
19.00 RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba)

