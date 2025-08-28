Süper Lig 4. Hafta Başlıyor: Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor Açılışı

Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Müsabaka Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı maç programı
Yarın
21.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Kocaelispor - Zecorner Kayserispor (Kocaeli)
21.30 Hesap.com Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 Ağustos Pazar
19.00 RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba)