Süper Lig'de 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi: Emre Belözoğlu ve Arda Turan Disiplinde

10 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi. Emre Belözoğlu ve Arda Turan, disiplin ihlali nedeniyle tedbirli olarak gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:14
Süper Lig'de 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi: Emre Belözoğlu ve Arda Turan Disiplinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk etti. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor disipline gönderildi.

Sevk edilen kulüpler arasında yer alan Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise 'tehdit' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin bu kararı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Disiplin süreçleri hakkında daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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