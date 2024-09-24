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Süper Lig'de Disiplin İhlalleri: 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

10 Süper Lig takımı, yaşanan disiplin sorunları nedeniyle PFDK’ya gönderildi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:32
Süper Lig'de Disiplin İhlalleri: 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig'den 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu karar, 6. haftada yaşanan disiplin ihlalleri sonrası alındı.

Sevk Edilen Kulüpler

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, bu kulüpler arasında Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Bodrum FK ve Konyaspor bulunmaktadır.

Kural Dışı Hareketler

Özellikle Kasımpaşa'nın Hırvat futbolcusu Josip Brekalo, Antalyaspor maçı sırasında kırmızı kart görmesi ve sonrasında yaşanan kural dışı hareketlerinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Disiplin süreci devam ederken, bu gelişmelerin Süper Lig üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

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