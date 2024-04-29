Süper Lig'de heyecan dorukta: 36.hafta maçları belli oldu! Hepsi aynı gün aynı saatte!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 36. hafta maçlarının fikstürünü açıkladı ve futbolseverlerin heyecanını artırdı! 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan maçlar, ligdeki rekabeti ve heyecanı zirveye taşıyacak.



Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi ve kümede kalma savaşı kızışırken, 36. hafta maçlarının tümünün aynı gün ve saatte oynanacak olması dikkat çekiyor. TFF'nin duyurusuna göre, haftanın tüm maçları 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İşte, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçlar ve stadyumları:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu karşılaşmalarla, Süper Lig'de mücadele doruk noktasına ulaşacak.