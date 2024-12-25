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Süper Lig'de İkinci Yarı Gol Sevinci Zirveye Ulaştı

Süper Lig'in 17 haftası geride kalırken, gollerin %56'sı ikinci yarılarda kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:08
Süper Lig'de İkinci Yarı Gol Sevinci Zirveye Ulaştı

Süper Lig'de İkinci Yarı Gol Sevinci Zirveye Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümü, takımların gol atma alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Ligin sahnesinde oynanan 153 maçta toplamda 439 gol atıldı. Bu gollerin 192'si ilk yarılarda, 247'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru

İlk 17 hafta gösteriyor ki, takımlar en çok ikinci yarıların başında ve ortasında gol atmayı tercih etti. Özellikle 46 ile 60. dakikalar arasında 73 gol kaydedildi. Bunu, 61 ile 75. dakikalar arasında atılan 70 gol izlerken, 76-90 dakika aralığında da 64 gol kaydedildi.

Uzatmalarda Görevini Yerine Getiren Takımlar

Uzatma dakikalarında da heyecan doruktaydı. Ligde kaydedilen 439 golün 40'ı 90. dakikadan sonra geldi. Uzatmalarda en çok gol atan takım ise 7 golle Göztepe oldu. Bunu 5 golle Reeder Samsunspor ve 4 golle Beşiktaş izledi. Ayrıca, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor, uzatma bölümünde gol atamayan takımlar olarak dikkat çekti.

Gol Sayıları ve Dakika Dağılımları

Takımların atmış olduğu goller, her 15 dakikalık dilim için şu şekilde sıralandı:

  • Galatasaray: 47
  • Fenerbahçe: 40
  • Göztepe: 31
  • Samsunspor: 29
  • Başakşehir: 27
  • Beşiktaş: 25
  • Eyüpspor: 25
  • Trabzonspor: 24
  • Kasımpaşa: 22
  • Gaziantep FK: 22
  • Antalyaspor: 20
  • Sivasspor: 20
  • Konyaspor: 18
  • Alanyaspor: 16
  • Çaykur Rizespor: 16
  • Kayserispor: 16
  • Adana Demirspor: 15
  • Hatayspor: 14
  • Bodrum FK: 12

Bu verilere göre Süper Lig, ikinci yarılarda gelen gol sevinçleriyle dolup taşıyor. Futbolseverler, önümüzdeki haftalarda daha fazla heyecan bekleyebilir.

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