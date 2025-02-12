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Süper Lig'de Kış Transfer Döneminde 58 Futbolcu Kadroya Katıldı

Süper Lig kulüpleri, kış transfer döneminde toplam 58 oyuncuyla anlaşarak kadrolarını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:00
Süper Lig'de Kış Transfer Döneminde 58 Futbolcu Kadroya Katıldı

Süper Lig Kulüplerinin Kış Transfer Hareketliliği

Trendyol Süper Lig kulüpleri, 13 Ocak'tan itibaren başlayan ve 30 gün süren kış transfer döneminde toplamda 58 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Ligde yer alan 14 kulüp, 25 yerli ve 33 yabancı futbolcuyu kadrosuna ekleyerek, transfer tahtası kapalı olan takımlar dışında, önemli bir hareketlilik yaşadı.

En Fazla Transfer Yapan Kulüpler

Tahmin edildiği üzere, kış transfer döneminin en fazla hareketli geçen ekipleri Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu. Her iki kulüp de 7'şer futbolcu transfer ederek kadrolarını güçlendirdi. Bu ekipleri Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK 5'er transferle takip etti.

Transfer Detayları

Galatasaray kadrosuna kattığı futbolcular şunlardır:

  • Carlos Cuesta (Genk)
  • Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
  • Mario Lemina (Wolverhampton)
  • Alvaro Morata (Milan-Kiralık)
  • Przemyslaw Frankowski (Lens-Kiralık)
  • Eren Elmalı (Trabzonspor)
  • Arda Ünyay (MKE Ankaragücü)

TÜMOSAN Konyaspor transferleri ise şu şekildedir:

  • Mehmet Kaya (TS Dortmund)
  • Bahadır Güngördü (MKE Ankaragücü)
  • Martin Björlo (Fredrikstad)
  • Abdurrahman Üresin (Serik Belediyespor)
  • Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)
  • Ahmet Daş (Karacabey Belediyespor)
  • Kaan Akyazı (Fenerbahçe U19)

Corendon Alanyaspor kadrosuna sırayla şu oyuncuları kattı:

  • Tonny Vilhena (Panathinaikos-Kiralık)
  • Andraz Sporar (Panathinaikos)
  • Enes Keskin (Siltaş Yapı Pendikspor)
  • Umut Mert Toy (Siltaş Yapı Pendikspor)
  • Batuhan Yavuz (Duisburg)

Sıralı olarak diğer kulüplere ait transferler de dikkat çekmektedir. Ancak, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor transfer tahtaları kapalı kaldığı için hiçbir transfer gerçekleştiremedi.

Önemli Notlar

Sezonun başında başka takımlara kiralanan veya altyapıdan yükseltilip profesyonel sözleşme imzalanan oyuncular bu transferin dışında değerlendirilmiştir.

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