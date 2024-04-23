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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta: Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Fenerbahçe'nin Sivasspor'a berabere kalmasıyla şampiyonluk yarışı kızıştı; Galatasaray, liderlik için avantaj yakaladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 01:00
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta: Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Şampiyonluk için nefesler tutuldu.

Fenerbahçe'nin puan kaybıyla liderlik koltuğundan uzaklaşması, Galatasaray'ı bir adım öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için avantajlı bir konuma geldi.

Kalpleri hoplatan maçlar öne çıkıyor! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları, şampiyonluk kaderini belirleyecek önemli müsabakalara dönüşüyor.

İşte kalan maçlar:

34. HAFTA

Adana Demirspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Beşiktaş

35. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor

Konyaspor - Fenerbahçe

36. HAFTA

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Fenerbahçe - Kayserispor

37. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

38. HAFTA

Konyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe - İstanbulspor

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