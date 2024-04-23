Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta: Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Şampiyonluk için nefesler tutuldu.
Fenerbahçe'nin puan kaybıyla liderlik koltuğundan uzaklaşması, Galatasaray'ı bir adım öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için avantajlı bir konuma geldi.
Kalpleri hoplatan maçlar öne çıkıyor! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları, şampiyonluk kaderini belirleyecek önemli müsabakalara dönüşüyor.
İşte kalan maçlar:
34. HAFTA
Adana Demirspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Beşiktaş
35. HAFTA
Galatasaray - Sivasspor
Konyaspor - Fenerbahçe
36. HAFTA
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor
37. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
38. HAFTA
Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - İstanbulspor