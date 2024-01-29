Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu!

Süper Lig'de biten tüm transferler! 2023/24 kış transfer döneminde atılan tüm imzalar ve ayrılıklar

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Sezonun ikinci yarısı başlamadan önce, kulüpler kendi kadrolarını güçlendirmek ve zayıf noktalarını düzeltmek için transfer piyasasında yoğun bir çaba sarf ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, Avrupa kupaları için hazırlıklarını sürdürenler ve ligde kalmak için mücadele eden ekipler, transfer stratejilerini belirleyerek adeta bir satranç oyunu içerisinde bulunuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev takımlar, futbolseverlerin merakla beklediği transfer hamlelerini birer birer açıklıyor. Yerli ve yabancı pek çok yetenekli oyuncu, Süper Lig'e damgasını vurmak için bu dev kulüplere transfer oluyor. Kimi takımlar güçlü savunma hattını güçlendirmek için çaba harcarken, kimileri hücum gücünü artırmak için harekete geçiyor.

Ancak sadece gelen oyuncular değil, aynı zamanda ayrılan isimler de gündemde büyük bir yer tutuyor. Kulüpler, bazı oyuncularla yollarını ayırarak yeni bir döneme hazırlık yapıyor. Bu ayrılıkların ardında yatan nedenler ve oyuncuların yeni rotaları ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.

2023/24 kış transfer dönemi, adeta bir futbol şölenine dönüşerek taraftarları heyecanlandırıyor. Süper Lig'in kış transfer piyasasında yaşanan tüm gelişmeleri takip etmek ise adeta bir futbol tutkununun vazgeçilmezi haline geldi. Hangi oyuncu hangi takıma transfer olacak, kimler ayrılacak; tüm bu sorular, futbolseverlerin nefesini tutmasına neden oluyor. Süper Lig'in bu transfer döneminde atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar, futbolseverleri büyük bir heyecanın içine sürüklüyor. Unutulmaz anlar ve sürpriz gelişmelerle dolu bu transfer sezonunu kaçırmamak adına gözler, futbol sahalarından bir an olsun ayrılmıyor!

CEMALİ SERTER --> HATAYSPOR

Hatayspor, transfer pazarında ses getiren bir hamleyle Başakşehir'den deneyimli sol bek Cemali Sertel'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç yeteneğin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Hatayspor'un altyapısında yetişen, ardından Rizespor, Antalyaspor ve Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giyen Cemali Sertel'in, Hatayspor forması altında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Kulüp yetkilileri, Cemali Sertel'in transferiyle ilgili sevinçlerini ifade ederken, genç oyuncuya Hatayspor camiasına hoş geldin dedi. Aynı zamanda, formalarını giydiği önceki kulüplerde gösterdiği başarılarından dolayı Sertel'e sonsuz başarılar dilediklerini belirttiler. Hatayspor taraftarları ise, yeni transferleriyle güçlenen takımlarının sezonun ikinci yarısında daha etkili bir performans sergilemesini heyecanla bekliyor.

Cemali Sertel'in, Hatayspor'da nasıl bir iz bırakacağı ve takıma nasıl bir katkı sağlayacağı, futbolseverlerin ve uzmanların merak konusu haline geldi. Transferin taraftarlar arasında heyecan yaratmasıyla birlikte, Süper Lig'de rekabet kızışarak sezonun geri kalanında daha çekişmeli maçlara sahne olması bekleniyor. Hatayspor'un bu stratejik transferle ligdeki konumunu güçlendirecek mi, hep birlikte göreceğiz. Futbolseverler, Cemali Sertel'in Hatayspor macerasını büyük bir ilgiyle takip etmeye hazırlanıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ --> FENERBAHÇE (KİRALIK)

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüp, genç savunmacının İstanbul'a gelerek takımına katılmasının ardından gelecek maçlarda takıma güç katacağını belirtti. Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe forması altındaki performansı ve takıma katkısı merakla bekleniyor.

LORET SADIKU --> KASIMPAŞA

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon boyunca Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku'yu yeniden kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Kasımpaşa'nın resmi açıklamasında, "2016-2021 yılları arasında formamızı onurla taşıyan Loret Sadiku, bir kez daha Kasımpaşa'da" ifadelerine yer verildi. Sadiku'nun tekrar Kasımpaşa forması giyecek olması, taraftarlar arasında büyük memnuniyet yarattı ve gelecek maçlarda takıma vereceği katkı merakla bekleniyor.

KORAY GÜNTER --> FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük, transfer piyasasında önemli bir adım atarak Hellas Verona'dan Koray Günter'i kiralama anlaşmasıyla kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Galatasaray'da 2014-2018 yılları arasında forma giyen deneyimli savunmacı, bu anlaşma ile Süper Lig'e geri dönüş yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin içerdiği satın alma opsiyonuyla birlikte Koray Günter'in Fatih Karagümrük formasını giymeye başlayacağı belirtildi. Günter'in tecrübesi ve savunma kabiliyeti, takıma önemli katkılar sağlayabileceği beklentilerini beraberinde getiriyor. Futbolseverler, eski Galatasaraylı oyuncunun yeni kulübündeki performansını merakla bekliyor.

MILAD MOHAMMADI --> ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, transferde önemli bir adım atarak İranlı sol bek Milad Mohammadi ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, daha önce Terek Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını başarıyla giymiş olan İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Bu transferle birlikte Adana Demirspor, savunma hattını güçlendirmeyi hedeflerken, Mohammadi'nin uluslararası tecrübesi ve yetenekleriyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Futbolseverler, İranlı oyuncunun Süper Lig sahnesindeki performansını heyecanla takip etmeye hazırlanıyor.

ALASSANE NDAO --> KONYASPOR

İstanbulspor, transfer çalışmalarına hız kazandırarak Alassane Ndao'nun kalıcı transferi için Konyaspor ile anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç yetenek Ndao'nun İstanbulspor'a kalıcı olarak katılması için Konyaspor ile başarılı bir anlaşmanın gerçekleştiği belirtildi. Bu transferle birlikte, İstanbulspor'un kadrosunu güçlendirmeye yönelik atılımlarına devam ettiği görülüyor. Ndao'nun İstanbulspor'daki performansı ve katkısı, taraftarlar arasında merak konusu haline geldi. Futbolseverler, genç oyuncunun yeni takımında ne gibi başarılar elde edeceğini görmek için heyecanla bekliyor.

DARIO NIKOLIC --> SİVASSPOR

Sivasspor, teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirmesinin ardından transferde atağa geçti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Macar kaleci Dario Nikolic'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yetenekli kaleci ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transferle birlikte Sivasspor, savunma hattını güçlendirmeyi hedeflerken, Nikolic'in genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve potansiyeliyle dikkat çektiği ifade edildi. Futbolseverler, Sivasspor'un yeni transferinin takıma neler katacağını ve gelecekteki maçlarda nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

VALON ETHEMI--> KONYASPOR

Konyaspor, transfer atağına devam ederek İstanbulspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmi olarak duyurdu. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Asbaşkanı Ali Tınkır da katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valon Ethemi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi. Bu sezon İstanbulspor'da 16 resmi maça çıkan Ethemi, Konyaspor'da 72 numaralı formayı terletecek. Transferle birlikte, Konyaspor'un hücum hattını güçlendirmesi ve Valon Ethemi'nin yetenekleriyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Futbolseverler, yeni transferin Konyaspor macerasını heyecanla takip etmeye hazırlanıyor.

FILIP DAMJANOVIC --> KONYASPOR

Konyaspor, transfer piyasasındaki hamlelerine bir yenisini ekleyerek Filip Damjanovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki stoper, Vazdovac kulübünden transfer edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç yetenekle yapılan anlaşmanın detaylarına yer verilmezken, Damjanovic'in takıma katkı sağlaması ve savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor. Konyaspor, bu transferle birlikte gelecek maçlara daha güçlü bir kadro ile çıkma hedefini pekiştiriyor. Futbolseverler, Filip Damjanovic'in Süper Lig sahnesinde sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

DENNİS BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILDI

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile olan iş birliğini sonlandırdığını resmi olarak duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. RAMS Başakşehir, bu hamlesiyle kadro düzenlemelerine devam ederken, futbolseverler Emmanuel Dennis'in gelecekteki kariyeri hakkında merak içinde bekliyor.

JAKUB SLOWIK --> KONYASPOR

Konyaspor, kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Japonya ekibi FC Tokyo forması giyen Polonyalı file bekçisi, daha önce Vegalta Sendai, Slask Wroclaw, Pogon Szczecin, Jagiellonia, Warta Poznań, Sparta Oborniki takımlarında da kariyerini sürdürdü. Slowik, Konyaspor'da 27 numaralı formayı terletecek. Transferle birlikte, Konyaspor'un kaledeki opsiyonlarını çeşitlendirmesi ve Slowik'in deneyimiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Futbolseverler, Polonyalı kalecinin Süper Lig sahnesindeki performansını merakla takip edecek.

HALİL BAĞCI --> GAZİANTEP FK

Gaziantep Futbol Kulübü, transfer atağını sürdürerek son olarak HJK Helsinki forması giyen genç kaleci Halil Bağcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, bu transferle genç yeteneği kadrolarına kattıkları için memnuniyet duydukları ifade edildi. Halil Bağcı'nın yetenekleri ve potansiyeli, Gaziantep Futbol Kulübü'nün gelecekteki hedeflerine katkı sağlaması adına büyük bir umut oluşturuyor. Futbolseverler, genç kalecinin Süper Lig'deki performansını merakla bekleyerek, yeni transferin Gaziantep Futbol Kulübü'nde ne gibi başarılar elde edeceğini görmeye hazırlanıyor.

KEREM ATAKAN KESGİN --> SİVASSPOR

Sivasspor, transfer hareketliliğini sürdürerek, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Kerem Atakan Kesgin'i sezon sonuna kadar kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi olarak bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, genç yeteneğin takıma katılmasıyla ilgili mutluluk ifade edilirken, Kesgin'in Sivasspor forması altında göstereceği performans merakla bekleniyor. Bu transferle birlikte Sivasspor, kadrosunu güçlendirme ve genç yetenekleri takımına kazandırma politikasını sürdürmüş oluyor. Futbolseverler, Kerem Atakan Kesgin'in Sivasspor macerasını heyecanla takip etmeye hazırlanıyor.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN --> KASIMPAŞA

Kasımpaşa, Gaziantep FK ile yollarını ayıran 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı resmi bildirimde, 27 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Oğulcan Çağlayan, daha önce Süper Lig'de Gaziantep, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray formalarını giyerek toplam 140 maça çıktı ve 14 gol kaydetti. Kasımpaşa'nın bu transferle orta saha hattını güçlendirmesi beklenirken, futbolseverler Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımındaki performansını izlemeye hazır bekliyor.



DEIAN SORESCU --> GAZİANTEP FK

Gaziantep FK, transfer atağını sürdürerek 26 yaşındaki Rumen sağ kanat oyuncusu Deian Sorescu'yu sezon sonuna kadar Rakow'dan kiraladığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Sorescu'nun Gaziantep FK formasını sezon sonuna kadar terleteceği belirtilirken, transferin detayları hakkında bilgi verilmedi. Sorescu'nun Gaziantep FK'da göstereceği performans ve takıma katacağı katkı merakla beklenirken, futbolseverler yeni transferin Süper Lig sahnesindeki etkisini görmek için heyecanla bekliyor.

YOUNES BELHANDA --> AL-SHAMAL

Adana Demirspor ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, yeni takımını buldu. Faslı oyuncu, Katar takımı Al-Shamal'a transfer oldu. Belhanda'nın Adana Demirspor'dan ayrılmasının ardından hızlı bir şekilde yeni kulübüne katılması, futbolseverler arasında merakla takip edilen bir gelişme oldu. Kariyerine Katar'da devam edecek olan Younes Belhanda'nın Al-Shamal'daki performansı ve katkıları, futbolseverlerin dikkatle izleyeceği konular arasında yer alacak.

ARBER ZENELİ--> SÖZLEŞME FESİH

Adana Demirspor, Kosovalı kanat oyuncusu Zeneli'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi olarak bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasındaki anlaşmanın karşılıklı olarak sonlandırıldığı ifade edildi. Zeneli'nin Adana Demirspor'dan ayrılmasıyla ilgili detaylar açıklanmazken, futbolcunun kariyerindeki sonraki adımı merakla bekleniyor. Süper Lig ve uluslararası futbolseverler, Zeneli'nin yeni takımını ve performansını takip etmek için heyecanla bekleyecekler.

GENÇLERBİRLİĞİ--> ÖZGÜR BARAN (KİRALIK)

Gençlerbirliği, transfer atağını sürdürerek Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi olarak açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç yeteneğin takıma katılmasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Özgür Baran Aksaka'nın Gençlerbirliği'nde göstereceği performans ve katkı, takımın orta saha dinamiklerine önemli bir etki sağlaması bekleniyor. Bu transferle birlikte, Gençlerbirliği'nin kadrosunu güçlendirmesi ve genç oyuncuya gelişim fırsatı tanıması dikkat çekiyor. Futbolseverler, Özgür Baran Aksaka'nın yeni takımındaki performansını merakla bekleyerek, Gençlerbirliği'nin sezon sonundaki başarılarına katkı sağlayıp sağlamayacağını görmeye hazırlanıyor.

SAMU SAİZ--> EYÜPSPOR

Eyüpspor, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini ekleyerek, son olarak Sivasspor forması giyen İspanyol hücum oyuncusu Samu Saiz'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Eyüpspor'un transfer çalışmalarını sürdürmesi ve kadrosunu güçlendirmesiyle birlikte, Samu Saiz'in takıma katkı sağlaması ve tecrübesiyle genç oyunculara önderlik etmesi bekleniyor. Futbolseverler, İspanyol oyuncunun Eyüpspor macerasını heyecanla takip etmeye hazır bekliyor.

BRAYA RİASCOS (GAZİANTEP) -> SÖZLEŞME FESHİ

Gaziantep FK, Brayan Riascos ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini resmi açıklama ile duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos’a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." Riascos'un Gaziantep FK'ya sağladığı katkılar için teşekkür edilirken, futbolcunun kariyerindeki yeni adım merakla bekleniyor.

EMMANUEL BOATENG --> KONYASPOR

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, orta saha hattını güçlendirmek adına Elfsborg'da forma giyen Ganalı oyuncu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Boateng'in transferiyle ilgili detaylara yer verilmezken, oyuncunun tecrübesi ve yetenekleriyle takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Konyaspor'un bu hamlesi, ligdeki mücadelesini sürdürme hedefine yönelik olarak dikkat çekiyor. Emmanuel Boateng'in Konyaspor macerası futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

UMUT NAYİR --> PENDİKSPOR

Fenerbahçe'de sezon başında Eyüpspor'dan transfer edilen Umut Nayir ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpte şans bulmakta zorlanan milli futbolcu, sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandı. Pendikspor, Umut Nayir'in transferini resmi olarak duyurarak, "Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı." açıklamasını yaptı. Umut Nayir'in Pendikspor'da göstereceği performans ve takıma katkı merakla beklenirken, futbolseverler, milli futbolcunun yeni kulübünde nasıl bir performans sergileyeceğini izlemeye hazırlanıyor.

SAMET AKAYDIN --> PANATHINAIKOS

Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği belirtilerek, 29 yaşındaki futbolcuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı. Samet Akaydin'in Panathinaikos'taki performansı ve yeni takımındaki rolü, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek. Bu transferle birlikte, Akaydin'in Yunan ekibindeki kariyeri ve katkıları merak konusu haline geldi.

RADE KRUNİC --> FENERBAHÇE (KİRALIK)

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe, daha önce Bonucci'yi transfer etmiş ve güçlü bir kadro oluşturma yolunda adımlar atmıştı. Rade Krunic'in takıma katkısı ve performansı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

BRYAN ACOSTA PORTLAND-->GAZİANTEP FK

Güneydoğu ekibi, ABD'de Portland forması giyen Honduraslı orta alan oyuncusu Bryan Acosta'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Takımdan yapılan açıklamada, Acosta'nın transferiyle ilgili detaylara yer verilmezken, oyuncunun tecrübesi ve yetenekleriyle takıma katkı sağlaması bekleniyor. Güneydoğu ekibinin, Bryan Acosta'nın transferiyle orta sahasını güçlendirmesi, futbolseverler tarafından merakla karşılandı. Honduraslı oyuncunun yeni takımındaki performansı ve etkisi, takipçiler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

YUNUS EMRE KONAK SİVASSPOR --> BRENTFORD

Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın transferi resmen açıklandı. Sivasspor, 18 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu. Brentford Futbol Direktörü Phil Giles de transferin açıklanmasının ardından "Yunus Emre, heyecan verici bir oyuncu" dedi. Yapılan açıklamada, oyuncunun yeni kulübüyle olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar geçerli olduğu ifade edildi. Yunus Emre Konak'ın Brentford'daki performansı ve adaptasyonu, futbolseverler ve takipçiler tarafından merakla bekleniyor.

MAME BABA THİAM KAYSERİSPOR -> PENDİKSPOR

Kayserispor Kulübü Yöneticisi ve Basın Sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor’un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor’a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor‘da başarılar diliyorum."

LEONARDO BONUCCİ UNİON BERLİN -> FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler resmi açıklamasında; "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." denildi.

JEAN ONANA --> MARSİLYA

Beşiktaş, Onana'nın ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." ifadesini kullandı.

JONAS SVENSSON --> BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Jonas Svensson transferini, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır." sözleriyle açıkladı.



SİNAN GÜMÜŞ --> EYÜPSPOR

Eyüpspor, Sinan Gümüş'ün transferini "Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

JOSEF DE SOUZA --> BAŞAKŞEHİR

İstanbul ekibi, transferi "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı." açıklamasıyla duyurdu.

DİMİTRİOS KOURBELİS--> KARAGÜMRÜK

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Kourbelis'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ERİC BAILLY --> VILLARREAL

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Oyuncu daha sonra serbest konuma geçerek Villarreal'e transfer oldu.

KEVIN RODRIGUES ADANA DEMİRSPOR --> SÖZLEŞME FESHİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Kevin Rodrigues'e teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

DITURO & DARRI KARAGÜMRÜK -> SÖZLEŞME FESHİ

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

BERKAN KUTLU --> GALATASARAY

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun geri döndüğünü resmi olarak duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, 'Berkan Kutlu, yuvamıza geri döndü. Hoş geldin!' mesajını iletti. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Genoa'ya gönderilmişti. 25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 8 resmi maçta forma giydi. Ayrıca, sezon başında Galatasaray ile Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada yer almıştı.

KADER KEİTA --> CLUJ

Sivasspor'da beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen ve forma şansı bulamayan genç yetenek Kader Keita, kulüpten ayrıldı. Keita'nın yeni durağı belli oldu. Romanya futbol kulüplerinden CFR Cluj, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. Cluj'un yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Kader Keita. CFR 1907 Cluj ve Sivasspor, Kader Keita'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

TONIO TEKLIC --> KARAGÜMRÜK (KİRALIK)

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği futbolculardan Tonio Teklic, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bu Hırvat oyuncunun yeni durağı ise Dimitrios Kourbelis gibi Fatih Karagümrük oldu.

Her iki kulüp de resmi açıklamalarını yaparak, 24 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük forması giyeceğini duyurdu.



BERTOLACCİ--> F.KARAGÜMRÜK (KİRALIK)

Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna geri kazandı. İtalyan futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık bir anlaşma yapıldı. Fatih Karagümrük resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci’ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

FRANCİSCO CALVO (SÖZLEŞME FESİH)

Süper Lig takımlarından Konyaspor, savunma hattının güçlendirme adımları kapsamında Kosta Rikalı futbolcu Francisco Calvo ile olan sözleşmeyi feshetti. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir bildirimde bulunarak bu kararı duyurdu.

Calvo'nun ayrılışının detaylarıyla birlikte, yeşil-beyazlıların kadro revizyonu sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Konyaspor'un savunma hattındaki bu hamlesi, takımın gelecek maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda futbolseverler arasında heyecan uyandırdı.

MOTEZ NOURANİ --> ADANA DEMİRSPOR

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Mavi-Lacivertli ekip, Tunuslu genç yetenek Motez Nourani ile geleceği inşa etmek adına 2,5 yıllık bir anlaşmaya varmıştır.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Nourani'nin yetenekleri ve potansiyeli ile Adana Demirspor'a katkı sağlaması beklenirken, taraftarların heyecanı da bu yeni transferle birlikte artış gösterdi. Transferin detayları ve oyuncunun adaptasyon süreci, futbolseverlerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

STEFANO STURARO (SÖZLEŞME FESİH)

Süper Lig'in renkli takımlarından Fatih Karagümrük, kadro düzenlemelerine bir yenisini ekledi. Kulüp, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro ile olan işbirliğini karşılıklı anlaşma sonucunda sonlandırdı.

Fatih Karagümrük'ün resmi açıklamasında, deneyimli orta saha oyuncusu Sturaro'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Bu gelişme, yeşil-siyahlı ekibin transfer stratejilerinde nasıl bir rota izleyeceği ve boşalan mevkilere yapacağı potansiyel yeni takviyeler merak konusu oldu. Futbolseverler, takımlarının gelecekteki performansı hakkında spekülasyonlara başlamış durumda.

KEREM ATAKAN KESGİN --> SÖZLEŞME FESİH

Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı genç yetenek Kerem Atakan Kesgin ile olan işbirliğini sonlandırdı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Fatih Karagümrük'ün genç yeteneklere verdiği önemle bilinen kadrosunda yaşanan bu ayrılık, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu. Transfer döneminin hızla devam ettiği şu günlerde, Fatih Karagümrük'ün boşalan mevkiye yapacağı potansiyel takviyeler de merakla bekleniyor.

MICKAEL TIRPAN --> SÖZLEŞME FESİH

Samsunspor, kadrosunda bulunan futbolculardan Mickael Tırpan ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda takıma katılan deneyimli futbolcu Mickael Tırpan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona erdiği ifade edildi. Ayrılık kararının arkasında ailevi sebeplerin olduğu belirtilirken, kulüp yetkilileri, Tırpan'a katkılarından dolayı teşekkür etti ve gelecekteki kariyeri için başarılar diledi. Samsunspor'un bu hamlesi, takımın gelecekteki kadro planlaması ve transfer stratejileri hakkında futbolseverlerde merak uyandırdı.