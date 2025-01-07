Süper Lig'den 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe kulüplerinin, talimatlara aykırı hareketler, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, çirkin ve kötü tezahürat gibi sebeplerle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Ayrıca, Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber, Gaziantep FK maçındaki hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

Öte yandan, Başakşehir'den yöneticiler Mesut Altan ve Murat Yaman ile Sipay Bodrum FK Kaleci Antrenörü Behram Zülaloğlu da çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk edildi.