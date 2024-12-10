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Süper Lig'den 9 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:42
Süper Lig'den 9 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF'den Disiplin Hamlesi: 9 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında gerçekleştirilen maçlar sırasında gerçekleşen ihlaller nedeniyle şu kulüplerin disipline gönderildiği belirtildi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor.

Ek olarak, Trendyol 1. Lig'den de bazı kulüpler PFDK'ya sevk edildi. Bu kulüpler arasında MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Şanlıurfaspor yer alıyor.

Yaşanan bu gelişmeler, spor camiasında geniş yankı uyandırırken, kulüplerin gelecekteki disiplin süreçlerine dair merak konusu oldu.

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