Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Süper Lig devi Trabzonspor, transfer sezonunun hemen ardından büyük bir hamle için kolları sıvadı. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Jorginho, bordo-mavili takımın gündeminde yer alıyor. Transferin önemli aşamalarından biri olarak değerlendirilen bu girişim, futbolseverleri heyecanlandırdı.

32 yaşındaki Jorginho'nun kariyeri, Avrupa futbol sahnesindeki etkileyici performanslarıyla dolu. Hellas Verona'dan Napoli'ye, ardından Chelsea'ye transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, son olarak Arsenal formasıyla Premier Lig'de mücadele ediyor. 2018 yazında Chelsea'nin tam 57 milyon Euro ödediği Jorginho'nun sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ara transfer döneminde yaptığı açıklamada, "Net ve marka oyuncularla görüştük. Yaz transferinde çok daha iyisini yapacağız ve erken hareket edeceğiz" demişti. Bu sözlerin ardından Jorginho'nun adının gündeme gelmesi, takımın orta saha gücünü artırmak isteyen Trabzonspor'un kararlılığını gösteriyor.





Özellikle Marek Hamsik etkisi yaratması beklenen Jorginho için Trabzonspor, sezonun bitmesini beklemeden transfer temaslarına başlamaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı, bu transferin takıma liderlik ve deneyim katacağını düşünüyor.

Jorginho'nun bu sezonki performansına bakıldığında, Arsenal'de yedek oyuncu konumunda olduğu ancak Trabzonspor'a transferiyle daha fazla süre alabileceği ve takımına katkı sağlayabileceği öne çıkıyor. 1 gol ve 1 asistle 22 maçta 1.018 dakika sahada kalan Jorginho, Trabzonspor formasıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Transferin gelişmeleri, futbolseverlerin merakla beklediği bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Trabzonspor'un bu önemli hamlesi, Süper Lig'e damgasını vuracak gibi görünüyor.