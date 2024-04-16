Süper Lig'in kritik maçını Galatasaray kazandı!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanında göz kamaştıran bir performans sergileyerek rakibini 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle üst üste 13. kez sahadan galip ayrılarak liderliklerini sürdürdü.

Maçın ilk yarısında dengeyi koruyan iki takım, ikinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, etkili hücumlarıyla skoru değiştirmeyi başardı. 51. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle öne geçen takım, ardından 56 ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın son bölümünde ise 84. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle farkı dörte çıkardılar.





Alanyaspor'un ise maç boyunca etkili bir direnç gösteremediği görüldü. Hatta 18. dakikada Fatih Tekke'nin kırmızı kart görmesi ve 64. dakikada Leroy Fer'in de oyundan atılması, takımın zorlu mücadeleyi sürdürmesini daha da güçleştirdi.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 87'ye yükseltirken, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı ve ligdeki konumunu sürdürmeye çalışacak. Sarı kırmızılılar, bu etkileyici galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldular.