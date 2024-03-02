Süper Lig'in yayın ihalesindeki sorun nihayet çözüldü

Haftalardır futbol kamuoyunu meşgul eden canlı yayın ihale süreci nihayet mutlu sona erdi. TFF İhale Komitesi son teklife olumlu yanıt verdi.

29 ŞUBAT'TA AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Şubat'ta Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek üç sezona ilişkin yayın hakkı ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu. İhalenin bu tarihte tamamlanması bekleniyordu ancak tekliflerin düşük olması nedeniyle sonuç alınamadı.

İKİ TEKLİF VAR

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın İhale Komitesi 29 Şubat'ta toplandı. Saran Medya ve beIN Sports, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için TFF Süper Lig ve TFF Lig 1 turnuvalarının yayın haklarının devri için ihale çağrısına katıldı.





Mevcut yayıncı beIN'in değeri 120 milyon euroda kalıyor. Edinilen bilgilerde ise, TFF, beIN'den yıllık gelirinin dolar cinsinden 200 milyon dolar olarak bilinen 185 milyon euroya çıkarılmasını istedi.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Bu teklif beIN tarafından kabul edilmedi. TFF, Saran grubundan yıllık olarak 150 milyon euro avans talep ediyor. Bu talep kabul edilmediği için ihale çağrısı iptal edildi.

TFF’DEN BİLDİRİM GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İhale için teklif edilen bedelin yetersiz bulunması nedeniyle Yayın İhale Komisyonu, ihale paketinin iptaline karar verdi. Yayın Piyasası Komitesi'nin, ihale çağrılarının yetersiz olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi yönündeki önerisi TFF yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, yayın ihalelerine ilişkin ihale çağrısı iptal edildi.

“2 MART'A KADAR SÜRESİ VAR”

TFF yönetim kurulu kararına bağlı olarak Süper Lig ve 1. Lig'de yayın ihalesi teklif fiyatı ve Yayın İhale Komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen diğer kriterlerin onaylanması şartıyla. Turnuvanın yayın haklarının devredilmesine ilişkin olarak, ilgili tüm tarafların tekliflerini 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13:00'e kadar sunmaları gerekmektedir.

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarının kapsamı ve uyulması gereken asgari şartlarla ilgili bilgi almak isteyenler en geç 1 Mart 2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaları gerektiği kamuoyuna duyurulur."





3 YILLIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu öneri, en yüksek ve şu anda tek öneri olması nedeniyle komite tarafından da kabul edildi. İhale sürecinin resmi olarak bugün saat 14.00'te bitmesi planlandığı için resmi olmayan bir şekilde sona erdi. TFF'nin açıklamasıyla birlikte yeni 3 yıllık dönemin resmi olarak başlaması bekleniyor.

160 milyon dolar tutarında miktar şu anki kurla yaklaşık 5 milyar TL'ye denk geliyor. Bildiğiniz gibi beinsports, Süper Lig'in mevcut 2023-2024 sezonunda canlı yayınlanması için 2 milyar 635 milyon 490 bin lira ödedi. Bu açıdan bakıldığında ihale çağrılarının yayınından elde edilen gelirlerin iki katına çıktığını görüyoruz. Özellikle yıllık bütçelerinin yüzde 70-80'ini naklen yayın gelirlerinden sağlayan Anadolu kulüplerinin ciddi oranda kâr elde etmesi bekleniyor.