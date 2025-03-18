Süper Lig Kulüpleri, Çanakkale Zaferi'ni Anarak Mesaj Yayımladı

Süper Lig kulüpleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde anlamlı mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:20
Süper Lig Kulüpleri, Çanakkale Zaferi'ni Anarak Mesaj Yayımladı

Süper Lig Takımlarından Anlamlı Mesajlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, sosyal medya hesaplarından anlamlı mesajlar yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden Vatan Sevgisi Vurgusu

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya paylaşımında; "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan savunmasında yitirdiğimiz sekiz kahraman oyuncumuzun emanetine ilelebet sahip çıkacağız. 'Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var.'" ifadeleri öne çıktı.

Fenerbahçe Kulübü: Vatan İçin Ölenler Kalplere Gömmüşlerdir

Fenerbahçe Kulübü, Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajında şöyle belirtti: "Türk milletinin destansı ve eşsiz mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan, tarihin akışını değiştirerek bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 'Vatan için ölenler toprağa değil kalplere gömülürler!' diyoruz; Çanakkale Zaferimizin 110. yılını kutluyoruz."

Galatasaray'dan Kahramanlara Dualar

Galatasaray Kulübü de mesajında; "Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Diğer Süper Lig Kulüplerinden Anma Mesajları

Trabzonspor, Antalyaspor, Sivasspor, Samsunspor, Eyüpspor, Başakşehir, Göztepe, Rizespor, Gaziantep FK, Konyaspor, Bodrum FK, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor gibi diğer Süper Lig kulüpleri de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından duygu dolu mesajlar yayımladılar.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
40 Yaş Sonrası Zirveye Oynayan Spor Yıldızları
2
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile Kalesinde Güven Sağlıyor
3
Voleybol: Sultanlar Ligi'nde 26. Hafta Maç Programı
4
Fenerbahçe Opet'in Hedefi: Tüm Kupaları Kazanmak!
5
TBF Yöneticisi Ökten: 'EuroBasket 2025 için Hedefimiz Grubumuzdan Çıkmak'
6
Süper Lig Kulüpleri, Çanakkale Zaferi'ni Anarak Mesaj Yayımladı
7
Paul George, Philadelphia 76ers'ta Sezonu Kapattı

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı