Süper Lig Maçında Heyecan Dolu İlk Yarının Sonucu: Gaziantep FK 1 - 1 Sivasspor

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Gaziantep FK ve Sivasspor'un ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:36
Süper Lig Maçında Heyecan Dolu İlk Yarının Sonucu: Gaziantep FK 1 - 1 Sivasspor

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Sivasspor Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapılan Gaziantep FK-Net Global Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da maç boyunca etkili anlar sergiledi.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Gaziantep FK'nın Sorescu'nun sağ kanattan gönderdiği yerden pasla Maxim’in vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kurtarıldı. 12. dakikada ise Sivasspor'un etkili atağında Emrah Başsan, Manaj’a ara pası vererek tehlikeli bir pozisyon oluşturdu fakat Dioudis bu sert vuruşu engellemeyi başardı.

26. dakikada ise Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan gelen atakta Simic’in kaleci Dioudis ile girdiği mücadele sonucu hakem Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Manaj, topu kalecinin sağından filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 0-1.

33. dakikada Gaziantep FK, beraberliği sağladı. Halil Dervişoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ara pasla Kozlowski, çizgi üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

42. dakikada ise bir başka tehlikeli pozisyon yaşandı. Gaziantep FK’nın Maxim'in pasıyla Okereke, ceza sahası dışında topu önünde buldu fakat Ali Şaşal Vural, sert vuruşu kornere çeldi.

İlk yarının ardından, her iki takım da galibiyet için ikinci yarıya umutla başlayacak.

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