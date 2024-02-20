Süper Lig takımı Anderson Talisca'yı renklerine bağlıyor

Başlıca Süper Lig takımlarından biri olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'daki kariyerine veda ederek Türkiye'ye dönme hazırlığı içerisinde. Al-Nassr'da başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibinden ayrılacak.

Beşiktaş ile 2016/17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve taraftarların gönlünde taht kuran Talisca, siyah-beyazlı formayla 80 resmi maçta 37 gol atıp, 14 asist yaparak iz bırakmıştı. Suudi Arabistan macerasının ardından Türkiye'ye geri dönme planları yapan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş ile sezon sonunda resmi görüşmelere başlayacağı ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu Brezilya basınında konuşuluyor.





Al-Nassr'da bu sezon 23 resmi maçta forma giyip, 20 gol ve 4 asistle başarılı bir performans sergileyen Talisca, Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. Beşiktaş yönetiminin, yaz aylarında Talisca'yı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladığı ifade ediliyor.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Talisca'nın Suudi Arabistan macerasının 2026 yılında sona ereceği ve Beşiktaş'a geri döneceği belirtiliyor. Taraftarlar, bu müjdeli haberi heyecanla beklerken, Beşiktaş'ın Hasan Arat yönetiminin Talisca'yı taraftara hediye olarak geri getirmesi bekleniyor. Ancak transferin mali detayları, Talisca'nın yüksek maaşı nedeniyle önceki dönemlerdeki transfer girişimlerinde engel oluşturmuştu. Şimdi ise taraflar arasında anlaşma sağlanması için beklenen resmi açıklama merakla bekleniyor.