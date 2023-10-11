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Süper Lig'de bir istifa daha: Kartlar yeniden dağıtılıyor

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Süper Lig'de bir istifa daha: Kartlar yeniden dağıtılıyor
Trednyol Süper Lig’de geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 9 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’da sürpriz bir karar alındı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti.

Antalyaspor'da sürpriz gelişme: Başkan Sabri Gülel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Takım, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan topladı ve 13. sıraya geriledi. Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa etme kararı aldıklarını belirtti. Başkan Gülel, yaptığı açıklamada, finansal, sportif ve idari alanda önemli başarılar elde ettiklerini, ancak dernek ve vakıf engelleriyle karşılaştıklarını ifade etti. İşte detaylar...

Başkan Sabri Gülel

ANTALYASPOR TAKIMINDA SÜRPRİZ GELİŞME

Başkan Gülel, takımın mali durumunu düzelttiklerini, borcu 800 milyondan 470 milyona düşürdüklerini vurguladı. Ancak, görevlerini düzgün şekilde yerine getiremediklerini, bu nedenle genel kurula gitme ve istifa kararı alma kararı aldıklarını açıkladı. Gülel, "Antalyaspor A.Ş'nin iki sahibi var; vakıf ve dernek. Görevimizi düzgün şekilde yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden takıma zarar gelmesin diye genel kurula gidiyoruz, istifa ediyoruz" dedi. İşte diğer ayrıntılar...

antalya spor

Başkanın açıklamalarında, kulübün mali başarılarına rağmen içsel sorunlar ve yönetim engellerinin takımın performansını olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Gülel'in istifasının ardında dernek ve vakıf engellerinin yanı sıra başkan yardımcılığı görevi bulunan Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki sorumluluklarının etkili olabileceği de belirtiliyor.

Antalyaspor, Gülel döneminde mali anlamda bir toparlanma yaşasa da, kulüp içindeki içsel çekişmeler ve engellerin aşılamaması, başkanın istifasına sebep oldu. Genel kurul kararı alınan 25 Mart tarihi, kulübün yeni bir başkan seçimi için kritik bir döneme işaret ediyor. Gülel, aday olmayacağını belirtirken, bu süreçte Antalyaspor'un geleceği belirsizlik içinde beklemeye alındı.

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