Suriyeli Şampiyon Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu: "Türkiye Benim İkinci Vatanım"

Dubai'de Şampiyonluk Kutlaması

Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 30-39 yaş kategorisinde birinci olan Suriyeli yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Türkiye'ye ve Türk halkına olan minnettarlığını ifade etti. Birincilik kürsüsüne Türk bayrağı ile çıkarak sevincini paylaşan Mısıroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine hayat hikayesini anlattı.

Halep'ten Türkiye'ye Göç

Aslen Halepli olan Muhammed Naim Mısıroğlu, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: "Halep 6 milyon nüfuslu bir şehirdi. Şu anda ise 800 bin kişi var. 5 milyondan fazla insan gitti. Halep’te 3 bin 72 yüzücünün bulunduğu en büyük yüzme akademisindeydim. İki amcam dünya şampiyonu, babam ise milli antrenördü. Ben de 18 yaşında Asya şampiyonu ve Arap ülkeleri şampiyonu oldum ama Esed için yüzmek istemedim. Çünkü halka çok zulüm yaptı."

Suriyeli sporcu, 2012 yılında Türkiye'ye göç ettiklerini ve uzun bir süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra 2020'de yüzme sporuna geri döndüğünü belirtti.

Türkiye'ye Minnet Duyuyor

Dubai'deki yarışlarda kazandığı birincilik nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Mısıroğlu, madalya kürsüsünde Türk bayrağı ile yer almasının nedenini şöyle açıkladı: "Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada çok arkadaşım var ve hepsini çok seviyorum. Hepimiz kardeşiz. Söylemek istediğim çok kelime var ama söyleyemiyorum maalesef, Türkçem yetmiyor. Türkiye'ye, Türklere, Türkiye'deki tüm insanlara kalpten çok teşekkür ediyorum."

Bir Umut Daha

Esed Rejimi’nin devrilmesi üzerine de düşüncelerini paylaşan Mısıroğlu, "Kalbim şu anda hem Türkiye hem de Suriye için atıyor. Bence Türkiye ve Suriye tek vatan. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi," dedi. Mısıroğlu, bir sonraki yarışının Ağustos ayında Uzak Doğu'da olacağını hatırlatarak, "Orada Allah izin verir de yarışı kazanırsam, bu sefer kürsüye iki bayrakla çıkacağım," şeklinde belirtti.

Genel itibarıyla Mısıroğlu'nun şampiyonluğu, hem Türk hem de Suriyeli vatandaşları umutlandırmaya devam ediyor. "Ben Türkiye'ye tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim için en büyük mesaj bu. Tüm Türklere kalpten teşekkür ediyorum," ifadeleriyle duygularını paylaştı.