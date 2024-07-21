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Tadej Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nu Üçüncü Kez Kazandı

Tadej Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda 2023'te de zaferle ayrılarak kariyerinde üçüncü kez bu prestijli yarışı kazandı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:04
Tadej Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nu Üçüncü Kez Kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nda Tarihi Zafer

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, 2023 yılında BAE Emirates takımının başarılı Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar tarafından kazanıldı. Bu yıl 111. kez düzenlenen tur, 29 Haziran'da başladı ve 23 gün süren zorlu bir mücadelenin ardından sonlandı.

Son Etapta Şampiyonluk

Turnuvanın 21. ve final etabı, 33.7 kilometre uzunluğundaki Monaco-Nice parkurunda gerçekleştirildi. Pogacar, bu etabı da zirvede tamamlayarak toplamda 6. etap galibiyetini elde etti. Genel klasmanda ise 83 saat 38 dakika 56 saniyelik zamanı ile en yakın rakibi Jonas Vingegaard'a 6 dakika 17 saniye fark atarak, 2020 ve 2021'in ardından üçüncü kez zaferle ayrıldı.

Podiumda Yer Alan İsimler

Genel klasmanda ikinciliği Jonas Vingegaard ve üçüncülüğü ise Remco Evenepoel aldı. Son etapta Pogacar'ın ardından 45.24 ile Vingegaard ikinci, 46.38 ile Evenepoel üçüncü sırada yer aldı.

Mark Cavendish'in Veda Anı

Bu yılki Fransa Bisiklet Turu, aynı zamanda efsanevi bisikletçi Mark Cavendish için de anlam dolu bir vedaydı. 39 yaşındaki Cavendish, bu organizasyonda 15. kez yer aldı ve en çok etap kazanan sporcu olarak kariyerine son verdi.

Pogacar'ın Duyguları

Şampiyon Pogacar, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Mutluluğumu tarif etmek zor. Fransa'da son iki yılım çok zorlu geçti. Bu yıl hatalarımı azaltmaya çalıştım. Dünya dışında bir mutluluk yaşıyorum. Takımımdan büyük destek aldım ve kimseyi mahcup etmediğim için mutluyum," ifadelerini kullandı.

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