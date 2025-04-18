Taha Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası Değerlendirmesi: 'Yeni Jenerasyon Umut Veriyor'

Taha Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası'nı Değerlendirdi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sonrası, Türk güreşindeki jenerasyon değişikliğine dikkat çekti. Akgül, organizasyonda milli takımların toplamda 14 madalya kazandığını belirtti.

Başarılar ve Duygusal Anlar

Akgül, milli güreşçilerin 14 madalya ve 3 kupa ile turnuvayı geride bıraktığını ifade ederek; "Bu bizim için değerli bir tecrübe oldu. 1 altın madalyanın azlığı ise buruk bir sevinç yarattı," dedi. Serbest Güreş Milli Takımı’nın Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan Akgül, kadın takımının 5 gümüş madalya ile ikinci, grekoromen güreşçilerinin ise 1 altın ve 3 bronz madalya ile takım halinde ikinci olmalarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Geleceğe Yatırım ve Önemli Hedefler

Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonrasında sporculuk kariyerini noktalayıp federasyon başkanı olduğunun altını çizerken, altyapıya önem vereceklerini vurguladı. "17-20 yaş aralığındaki gençlerimizi olimpiyat seviyesine ulaştırmak için zamana ihtiyacımız var," dedi.

Camiada Birliktelik ve Gelecek Vizyonu

Federasyon seçiminden sonra sağladıkları birlikteliği öne çıkaran Akgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile olan ilişkilerinin gücüne dikkat çekti. "Birlik, sporun gelişimi için şart. Tüm şampiyonlar olarak el birliği ile çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Olimpiyat Hedefi

Akgül, güreşteki gelecek hedeflerine dair, 2028 Olimpiyat Oyunları için güçlü kadrolar oluşturma konusunda kararlılıklarını yineledi. "Güreş, Türk sporunun lokomotifi. Altın madalya için her zaman adayız," dedi.

Yasemin Adar’ın Emekleri

Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Yasemin Adar Yiğit'in güreşe veda etmesi ise Akgül için duygusal bir anılardı. "Yasemin’in kadın güreşine olan katkıları unutulmaz," ifadelerinde bulundu.

Rıza Kayaalp ve Rekabet Sorunları

Önemli bir sporcu olan Rıza Kayaalp’in men cezası hakkında düşülen talihsiz durumdan üzüntü duyduğunu belirten Akgül, desteklerinin kendisiyle sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Avrupa'daki rekabetin adaletsiz hale geldiğini ve bu durumun Türk güreşini zorlaştırdığını dile getirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine Avrupa Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine Avrupa Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.