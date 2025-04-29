Taha Akgül: 'Güreşe Bir Sistem Getirmek İstiyorum'

Taha Akgül Yalova'da Güreş Konferansı Verdi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yalova Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk'ün Ata Sporu Güreş" konferansına katıldı. Akgül, burada öğrenci ve sporcularla bir araya gelerek güreşe başladığı dönemden bahsetti.

Sporcular Yetiştirmede Zorluklar

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından federasyon başkanlığı görevini üstlenen Akgül, altyapıdan yeterince sporcu yetişmediğine dikkat çekti. Akgül, "Güreşe bir vefa borcum var. Güreşi bir yerlere taşıma arzusu içindeyim. Güreşe bir sistem getirmek istiyorum ve bunu başarabileceğime inanıyorum," şeklinde konuştu.

Devletin Desteği ve Yenilik İhtiyacı

Akgül, güreşi destekleyen devletin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlık tarafından sağlanan inanç ve desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Akgül, ayrıca dünya güreşinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Müsabaka sonuçlarının daha aktif hale gelmesi lazım. 'Pasif' diye müsabakaların bitmemeli," ifadesini kullandı.

Öğrencilerle Sohbet

Konferansın ardından Akgül, katılımcı öğrencilerle sohbet etti. Güreş camiasına yönelik gelecek hedeflerini ve sporun ruhunu paylaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yalova Üniversitesinde konferans verdi. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk'ün Ata Sporu Güreş" konferansında konuşan Akgül, öğrenci ve sporculara güreşe başladığı dönemi anlattı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yalova Üniversitesinde konferans verdi. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk'ün Ata Sporu Güreş" konferansında konuşan Akgül, öğrenci ve sporculara güreşe başladığı dönemi anlattı.