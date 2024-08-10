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Taha Akgül Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatlarında 125 kilo serbest stilde bronz madalya elde etti ve jübilesini yaptı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:27
Taha Akgül Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'ün Başarısı

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalya ile kariyerindeki üçüncü olimpiyat madalyasını elde etti. 125 kilo serbest stilde mücadele eden Akgül, Champ de Mars Arena'da Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın Detayları

Akgül, karşılaşmaya oldukça etkili bir başlangıç yaptı ve ilk raundu 7-0'lık skorla önde tamamladı. İkinci raundda, rakibine şans tanımayarak bulduğu puanlarla 7-0'lık galibiyetle minderi terk etti.

Jübile ve Veda

Bronz madalya kazanan Taha Akgül, bu başarısının ardından minderdeki ayakkabılarını çıkararak jübile yaparak güreşe veda etti. 33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde bu anı yaşadı.

Taha Akgül'ün Kariyeri

Akgül, daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanmıştı. Paris'teki başarı ile birlikte uluslararası arenada 3 kez dünya şampiyonu ve 11 kez Avrupa şampiyonu unvanlarına da sahip oldu.

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